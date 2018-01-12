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Ученые США создали сложную таблетку от ВИЧ для приема раз в неделю

Сегодня, 03:15

Американские ученые создали капсулу, способную заменить недельный комплекс препаратов для больных ВИЧ. Уникальное лекарственное средство необходимо принимать каждые 7 дней, однако испытаний на людях оно пока что не прошло.

Революционная капсула выполнена в форме звезды с шестью концами. В каждой части таблетки сконцентрирована необходимая для ВИЧ-инфицированных людей доза определенного лекарственного препарата. Попав в желудок, капсула на протяжении недели равномерно выделяет медикаменты, после чего переваривается желудком.

Главным преимуществом своей таблетки американские ученые называют простоту в соблюдении графика приема лекарств. В настоящее время революционное средство для борьбы с ВИЧ прошло успешные испытания на свиньях. Теперь специалисты готовят группу добровольцев, дабы проверить капсулу на людях. Если эксперимент окажется удачным, американские ученые разработают аналогичные таблетки от остальных широко распространенных заболеваний.


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