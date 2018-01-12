Учёные: Хронический стресс приводит к образованию опухолей

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Российские учёные считает, что хронический стресс может способствовать образованию опухолей. Исследования проводили специалисты в Институте цитологии и генетики.

Отечественные учёные пришли к выводу, что постоянный стресс является сильным психопатогенным фактором. Именно такой недуг оказывает сильное влияние на мозг, что впоследствии приводит к изменению нейрохимических систем. После всех реакций, у человека может быть спровоцировано расстройство, которое классифицируется как психоэмоциональное. В лаборатории поставили ряд экспериментов на мышах. Их специально вводили в стрессовое состояние. Позже выяснилось, что у них очень ослаб иммунитет, а также были вызваны реакции по образованию раковых опухолей.

Исследователи отмечают, что на начальных этапах со стрессом можно побороться при помощи антидепрессантов. При этом, именно такие препараты являются гораздо эффективнее, чем витамины или лекарства для иммунной системы.