Ученые: В космосе температура астронавтов повышается

Вчера, 22:42

Ученые из Германии сообщили, что долгое пребывание астронавтов в космическом пространстве провоцирует поднятие температуры. Если же исследователь еще и будет вести себя активно и получать физические нагрузки, для здоровья это может быть чревато.

Немецкие специалисты университета Шарите пришли к выводу, что труд астронавтов в космосе может значительно угрожать их физическому здоровью. Дело в том, что в условиях невесомости, человек испытывает дополнительную нагрузку на все органы и системы, которые могут дать некоторый сбой. Так что, хоть космонавты и попадают на борт своего корабля только после периода тщательной подготовки, это не уберегает их от возможных последствий.

По словам экспертов, при нахождении в космосе температура тела космонавта повышена на один градус. Когда он выполняет физическую работу или не отдыхает, она может подняться до 40 и выше. Это очень опасно для жизни и здоровья любого человека, а тем более в условиях вакуума и невесомости.