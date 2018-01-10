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В США создали реактивный ранец со скоростью 320 км/ч

Вчера, 18:32

В мире появился ракентный ранец, разгоняющийся со скоростью 320 км/ч. Разработчиками являются представители американской компании JetPack Aviation.

Новый молниеносный ранец презентовали на форуме CES 2018, его название JB-11. Аппарат отличается от прежних "сородичей" шестью турбореактивными моторами вместо двух. Такая функция позволяет разогнаться ранцу в два раза быстрее, нежели прежним подобным моделям. Максимальная высота, на которую способен подняться реактивный ранец 4,5 километра. Предыдущие устройства также не могли похвастаться такими показателями.
Одна порция горючего дает возможность устройству находиться в полете около 12 минут. Наибольшее доступное расстояние составляет чуть более 30 километров.
Возможно, уже в нынешнем году фирма продемонстрирует ролик тестирования ранца. В данное время подобные проекты конструируются в единичных случаях и не идут в масштабное производство.


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