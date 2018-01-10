В Краснодаре студенты изобрели бетон, пропускающий свет

Вчера, 18:22

Студенты Кубанского технологического университета изобрели светопропускающий бетон, и сейчас готовят документы для получения патента на свою разработку с целью дальнейшего открытия серийного производства.

По мнению одной из разработчиков, Анастасии Моревой, их продукт будет пользоваться большим спросом. Бетон, пропускающий свет, можно будет использовать для создания плитки на городских улицах, или для покрытия им пешеходных переходов, что станет полезным в темное время суток, а также для создания полов, барных стоек, и других дизайнерских элементов, которые в дальнейшем будут использоваться в общественных местах.

Компоненты, благодаря которым был создан данный необычный элемент, студенты не называют. Данный материал не уникален, иностранцы уже производят аналогичные элементы, однако цены на них очень высокие. Бетон молодых специалистов из Краснодара, по их подсчетам, обойдется гораздо дешевле, к тому же он в два раза прочнее и устойчивее к холодам, чем иностранные аналоги. Благодаря формуле, материал очень прост в использовании, так как он сам будет растекаться по поверхности, заполняя места имеющихся микротрещин, благодаря чему рабочим не придется его вручную выравнивать.