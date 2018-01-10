Взрыв и облучение: В Индии нашли самый древний рисунок космической катастрофы

Вчера, 21:03

Изображение вмуровано в стену одного из домов в Индии.

Индийские ученые заинтересовались рисунком на камне, который вмонтирован в стену дома ориентировочно в 2100 году до нашей эры. Судя по изображению, космическую катастрофу люди наблюдали практически «невооруженным глазом», так как о приборах, позволяющих рассматривать космические явления в подробностях, существовавших в те времена, ничего неизвестно.

Предположительно, камень раньше был частью скалы, ставшей холстом для древних людей, изобразивших ситуацию, которую им довелось увидеть. В частности, в небе нарисованы два светящихся объекта в виде кругов и фигуры животных и людей. Круги, по всей видимости, являются Луной или Солнцем и сверхновой, взрыв которой и наблюдали изображенные на картине люди.

Проведя анализ архивных данных, ученые установили, что с Земли примерно 3600 лет назад было видно вспышку НВ9. Сверхновая, взорвавшая столь ярко, находилась в 2600 световых годах от Солнца и представляла собой светящийся круг, почти такой же яркий, как полная Луна. Более того - местонахождение светящегося объекта относительно изображенных вокруг него копьеносца, собаки, оленя и человека с луком, совпадает с расположением настоящих созвездий и сверхновой.

Астрономы называют сверхновой заключительный этап существования звезды, в процессе которого происходит ее взрыв с последующим выбросом лучистой энергии в огромном количестве. Но даже спустя сотни, а то и тысячи лет после вспышки от затухающей звезды может исходить очень сильное рентгеновское излучение.

История планеты Земля насчитывает более 4,5 миллиардов лет, на протяжении которых произошло примерно пять катастроф, приведших к полному вымиранию всего живого. Одним из самых известных, но не самых опустошительных, стало вымирание динозавров, которое случилось 65 миллионов лет назад.

Астрофизики выдвигают несколько гипотез, по которым это произошло. Например, взрыв гигантской звезды, примерно в 8 раз больше Солнца, которая взорвалась под собственной тяжестью, испустив во все стороны мощнейший поток радиации. Либо взрыв белого карлика, перетягивавшего материю от большой звезды, вокруг которой совершал вращение. Ученые обращают внимание человечества на разрушение озонового слоя, который спасает биосферу от ультрафиолета, и в результате своего износа, он будет уже не способен защитить Землю если находящаяся неподалеку звезда взорвется.