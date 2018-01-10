Ученые из Томска открыли новый вид динозавров - сибиротитан

Вчера, 18:50

Новый уникальный вид динозавров был открыт учеными Томского государственного университета. Новое животное получило название сибиротитан.

Специалисты, которые трудятся на базе Томского университета, совершили очередное открытие. В Кемеровской области им удалось раскопать останки древнего животного, которое относится к динозаврам. Свою находку эксперты нашли в районе Шестаковского Яра. После проведенных анализов костяных останков, ученые пришли к выводу, что это животное может относиться к новому виду. Они дали ему название сибиротитан, и принадлежит он к зауроподам.

За всю историю в России эти останки стали вторыми по счету, относящимися к данному классу. Ученые из Томска немедленно зафиксировали свое открытие в специально предназначенном научном труде, чтобы все желающие смогли прочитать уникальную новость в мире археологии и истории.