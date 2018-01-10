Уфологи: Программа США по изучению НЛО имеет больше значения, чем считает Пентагон

Вчера, 19:02

Уфологи заявили, что программа США по изучению НЛО имеет больше значения, чем по версии Пентагона. По их мнению, а заявлениях много недомолвок, а отчёт содержит не бумажную волокиту, как заявляется официально, а документальные подтверждения существования внеземной жизни, как сообщает HotGeo.

Аналитики в области инопланетных явлений сообщили, что ими была изучена вся доступная база сведений, а также проштудированы рассказы в прессе от военных. В результате уфологи сделали выводы, что программа США, призванная изучать НЛО, была очень обширной. Там не только инспектировали, нет ли для планеты космической опасности, но и пытались исследовать внеземные технологии.

Одну из них даже частично удалось разгадать, потому, как заявляют эксперты, в настоящее время в Пентагоне создают суперсовременное оружие на её основе. Сообщество уфологов выступило с требованием не скрывать все документы, так как открытый доступ к ним мог бы помочь человечеству быстрее развить науку.