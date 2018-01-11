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В России запустят социальную сеть для ученых

Сегодня, 03:30

Новую социальную сеть для ученых, под названием ScienceID, планируют запустить в России в 2019 году.

Данный проект был разработан Министерством образования и науки РФ, и предназначен как для ученых, так и для студентов, преподавателей, инженеров и технических предпринимателей.

Данная сеть создана для того, чтобы ее участники имели возможность обсудить новейшие разработки, зарегистрироваться на разнообразных научных мероприятиях как внутри страны, так и за ее пределами, представить свои новые разработки, проекты, инновационные технологии, найти единомышленников, а также получить отклик, совет, или поддержку старших коллег. Данная разработка подсоединена к базам таких научных работ, как Scopus, Web of Science, Russian Science Citation Index, и патентной информации.

Те пользователи, которые подадут обращение на предоставление им гранта, смогут получить доступ к различным базам данных, а также найтисебе работу в научных организациях, или же разместить вакансию для ее поиска.

Помимо этого, в состав программы разработчики планируют включить разнообразные программы лояльности, включающие множество скидок, премиальных миль и бонусов для молодых ученых, которые будут предоставляться на научные издания и требуемые ПО, а также на транспортные расходы.


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