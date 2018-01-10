Уфологи зафиксировали на Луне секретную колонию пришельцев

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Американские уфологи сделали сенсационное заявление, которое доказали своим видеороликом. Охотники за НЛО рассказали, что на Луне уже длительное время находится колония пришельцев и видео является тому подтверждением.

Уфологи опубликовали на YouTube-канале видео, на котором астронавты медленно подходят к Луне, чтобы максимально точно и качественно заснять поселения пришельцев на земном спутнике. На видео можно четко увидеть здания и траекторию, по которой ходят пришельцы, как утверждают авторы ролика. Однако самих инопланетян на видео зафиксировать не удалось.

Однако другие ученые отвергают данную теорию и предполагают, что сооружения на Луне возвели специалисты из американского NASA для своих секретных исследований. Видео буквально «взорвало» всемирную сеть и интернет-пользователи активно обсуждают возможность инопланетной жизни на Луне.