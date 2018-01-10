«Космотрас» и американская Planet запустят 12 спутников на «Союзе-2»

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Американская компания Planet заключила с Международной космической корпорацией «Космотрас» контракт на запуск 12 своих новейших спутников серии Dove. В качестве носителя будет использована российская ракета «Союз-2». Старт намечен на декабрь этого года.

Несмотря на недавний инцидент с неудачным выводом на околоземную орбиту американских спутников, руководство Planet заявило, что намерено продолжать и развивать партнерские отношения с российскими космическими структурами. Свои спутники американская компания разместит на ракете-носителе, в качестве сопутствующего груза, наравне со спутниками «Канопус» пятой и шестой модификации.

Компания Planet является лидеров в сфере изучения Земли из космического пространства. Ее деятельность отличается принципиально научной и коммерческой направленностью без участия программ военного и двойного назначения. По словам руководства «Космотраса», сотрудничество с американской компанией расширяет горизонты в изучении приоритетных вопросов защиты окружающей среды, а также глобальных задач по мониторингу изменения климата на планете.