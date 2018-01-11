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Учёные изобрели робота для прохождения космического бездорожья

Сегодня, 02:15

Учёные изобрели уникального робота для прохождения любых видов бездорожья. Робот имеет название MANTIS и был создан компанией Motiv Robotics.

Особенная гибридизированная технология передвижения делает упор на мобильность по наиболее труднодоступным участкам поверхности. Данная новинка была представлена в Лас-Вегасе. Манипулятор робота охватывает 360 градусов, что позволяет оператору видеть всё, что происходит вокруг устройства. При этом скорость машины невелика - 30 км/ч. Схема гибридной части включает в себя поворотные шасси. Подобные используются во внедорожниках.

Как говорят разработчики, такой робот может приспособиться практичекски к любым задачам., поэтому компания утверждает, что скоро MANTIS станет космическим роботом.


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