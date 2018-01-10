VistaNews.ru


На видео показали испытания ракетного двигателя BE-4 от Blue Origin

Сегодня, 14:11

В США испытали ракетный двигатель ВЕ-4, который должен стать аналогом и конкурентом российского РД-180. Его создала компания Blue Origin.

Представители фирмы проинформировали, созданный ими ВЕ-4 при испытаниях показал результаты лучше тех, что были запланированы. В частности, это касается показателей удельного импульса.

При этом, его доработка продолжается. В настоящий момент создатели продолжают работу над тем, чтобы дросселирование ВЕ-4 стало более глубоким.

На уровне моря двигатель может развить тягу, достигающую 2,4 килоньютона.

В будущем предполагается установке ВЕ-4 на новых ракетах-носителях Vulkan. Они должны стать заменой нынешним аппаратам Atlas V, которые используют РД-180.

Помимо того, этими же двигателями намерены оснащать и новые тяжёлые носители New Glenn, разработкой которых занимается Blue Origin.

Несмотря на то, что отношения между РФ и США сейчас переживают не лучшие времена, сотрудничество государств по многим направлениям продолжается. В особенности, в космической сфере.

«Энергомаш» на сегодняшний день выполняет два контракта с партнёрами из США. Один из них касается поставки РД-180 для ракеты Atlas V, являющейся тяжёлым носителем.

Согласно второму, для использования на среднем носителе Antares будет изготовлен двигатель РД-181.

Видео испытания ВЕ-4 можно посмотреть здесь.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.