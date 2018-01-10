На видео показали испытания ракетного двигателя BE-4 от Blue Origin

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В США испытали ракетный двигатель ВЕ-4, который должен стать аналогом и конкурентом российского РД-180. Его создала компания Blue Origin.

Представители фирмы проинформировали, созданный ими ВЕ-4 при испытаниях показал результаты лучше тех, что были запланированы. В частности, это касается показателей удельного импульса.

При этом, его доработка продолжается. В настоящий момент создатели продолжают работу над тем, чтобы дросселирование ВЕ-4 стало более глубоким.

На уровне моря двигатель может развить тягу, достигающую 2,4 килоньютона.

В будущем предполагается установке ВЕ-4 на новых ракетах-носителях Vulkan. Они должны стать заменой нынешним аппаратам Atlas V, которые используют РД-180.

Помимо того, этими же двигателями намерены оснащать и новые тяжёлые носители New Glenn, разработкой которых занимается Blue Origin.

Несмотря на то, что отношения между РФ и США сейчас переживают не лучшие времена, сотрудничество государств по многим направлениям продолжается. В особенности, в космической сфере.

«Энергомаш» на сегодняшний день выполняет два контракта с партнёрами из США. Один из них касается поставки РД-180 для ракеты Atlas V, являющейся тяжёлым носителем.

Согласно второму, для использования на среднем носителе Antares будет изготовлен двигатель РД-181.

Видео испытания ВЕ-4 можно посмотреть здесь.