Ученые создали таблетку, заменяющую колоноскопию

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Неприятная и болезненная процедура колоноскопии, которая до сегодняшнего времени не имела альтернативы для определения патологий в кишечнике, будет заменена приемом крошечной капсулы-анализатора. Австралийские ученые изобрели такую таблетку, которая способна диагностировать соответствующие заболевания.

Инновационный метод диагностики основан на специальных ферментах, которые при проникновении в организм человека, работают по признаку «свой-чужой». Любые изменения в кишечных газах отслеживаются оболочкой капсулы, анализируются и выдаются на мобильное приложение в виде предупреждающего сигнала. При этом исключается методика биопсии, которая не всегда достоверно характеризует возникновения новообразований на стенках кишечника.

В настоящее время уже проведены испытания на добровольцах. Полученные результаты, продублированные классическим методом, позволяют говорить о революционном прорыве в медицине. По сути, новая таблетка, выдает готовый диагноз, который не нуждается в дальнейшей проверке. Также, при помощи новой методики можно разрабатывать необходимый тип диеты.