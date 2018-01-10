VistaNews.ru


Ученые создали таблетку, заменяющую колоноскопию

Сегодня, 13:41

Неприятная и болезненная процедура колоноскопии, которая до сегодняшнего времени не имела альтернативы для определения патологий в кишечнике, будет заменена приемом крошечной капсулы-анализатора. Австралийские ученые изобрели такую таблетку, которая способна диагностировать соответствующие заболевания.

Инновационный метод диагностики основан на специальных ферментах, которые при проникновении в организм человека, работают по признаку «свой-чужой». Любые изменения в кишечных газах отслеживаются оболочкой капсулы, анализируются и выдаются на мобильное приложение в виде предупреждающего сигнала. При этом исключается методика биопсии, которая не всегда достоверно характеризует возникновения новообразований на стенках кишечника.

В настоящее время уже проведены испытания на добровольцах. Полученные результаты, продублированные классическим методом, позволяют говорить о революционном прорыве в медицине. По сути, новая таблетка, выдает готовый диагноз, который не нуждается в дальнейшей проверке. Также, при помощи новой методики можно разрабатывать необходимый тип диеты.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.