Уфологи обвинили власти США в сокрытии фактов существования НЛО

Сегодня, 13:06

Американские уфологи рассекретили тайную организацию правительства США, которая нацелена на то, чтобы скрывать всю информацию об НЛО от населения планеты. Эту новость сообщили журналисты портала vladtime.ru.

Охотник за пришельцами из Чикаго Марк Родригер проинформировал, что власти Белого дома намеренно не разглашают всю информацию, которая им давно известна про НЛО. Правительство не хочет вводить людей в панику, а потом и тщательно скрывают все данные. В частности этим занимается специальная организация AATIP.

Также Родригер считает, что новость про НЛО и пентагон попала в Сеть как пробная, чтоб посмотреть реакцию людей и выяснить, готово ли человечество ближе знакомиться с пришельцами с иных планет.