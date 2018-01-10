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Ученые: На людях может не работать метод редактирования генов CRISPR

Сегодня, 13:19

Метод редактирования генов CRISPR может не работать на людях. К такому выводу пришли американские ученые.

Группа американских ученых провела исследование, направленное на изучение генетики человека, в ходе которого выяснили, что большое количество людей имеют иммунитет к генетическому лечению, который проводится методом CRISPR. Результаты своего исследований они напечатали в научном журнале MIT Technology Review.

Известно, что в эксперименте участвовали 12 взрослых и 22 новорожденных, у которых взяли кров для исследования на антитела к двум типам белка Cas9, которые являются инструментом для редактирования генов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 65% жителей планеты имеют защитные молекулы, которые не дают проводить такое редактирование.

Ранее сообщалось, что на технологию Cas9 медики возлагают большие надежды в лечении различных болезней, препятствием для ее использования может стать иммунный ответ организма. Напомним, что первоначальные опыты по использованию данного метода проводились на мышах, у которых удалось предотвратить развитие бокового амиотрофического склероза при помощи технологии редактирования геномов. Когда данная технология получит широкое применение, пока неизвестно.


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