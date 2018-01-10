Учёные: Достаточно одной сигареты, чтобы стать курильщиком

Сегодня, 12:14

Для того, чтобы стать заядлым курильщиком, достаточно сделать одну затяжку дыма. К такому выоду пришли британские учёные из Queen Mary University. Как оказалось 2/3 людей, которые сделали первую затяжку, стали постоянными курильщиками.

Хорошей новостью является то, что количество людей, пробующих впервые сигареты, уменьшается. По исследованиям 200 000 человек, 60 процентов из них пробовали сигареты. А из этого количества 69 процентов стали заядлыми курильщиками. Это говорит о том, что первая попытка закурить является причиной курения. Другие исследования говорят об обратном. Те, кто пробовал дым, находили его вкус непонятным, странным. Тем не менее, некоторые из этих людей всё-таки становились постоянными курильщиками.

Интересным стало то, что подобная зависимость не возникает у тех, кто курит електронные сигареты.