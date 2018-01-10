Учёные: Москвичам для возврата к обычному ритму потребуется 5 дней

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Москвичам для возврата после праздников к обычному ритму своей работы потребуется примерно пять дней. Сообщение сделал Роман Бузунов, являющийся профессором и доктором медицинских наук.

Он отметил, в рабочие дни москвичи, в большинстве своём, пробуждаются от сна в 6-30 или в 7-00. В праздники они отсыпаются до 11-00 и даже до 12-00. Таким образом, происходит смещение биоритмов, приблизительно, на 5 часов.

При процессе адаптации к обычному графику смещение «сонного времени» занимает не более часа в сутки. Таким образом, полностью вернуться в «рабочий режим» человек сможет не ранее, чем через пять дней. То есть после полной рабочей недели.

Вывод, в первую неделю после праздников от людей не стоит ожидать работы в обычном режиме. В то же время, сообщил Бузунов, есть способы сократить этот период послепраздничной адаптации. Для этого необходимо употреблять более «лёгкую» пищу и пить больше воды.

Также может помочь медицинский препарат мелатонин, если его принимать за полчаса до того, как отправиться спать.

При этом не рекомендуется спать в дневное время. Если есть возможность, лучше прогуляться.