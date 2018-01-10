Учёные нашли в Австралии птиц с крыльями невероятно чёрного цвета

Сегодня, 11:35

Учёные нашли в лесах Австралии птиц, отличительной чертой которых являются крылья невероятно чёрного цвета. Сообщается, он выглядит темнее любого природного материала, существующего на Земле.

Это является следствием того, что у данного вида райских птиц оперение не просто уникально. Специалисты со всей серьёзностью утверждают, что оно «нанотехнологично». Оперение данного представителя животного мира Австралии может поглотить 99,95% света, падающего на него. За счёт этого оно выглядит невероятно чёрным.

На перьях этих птиц множество вертикальных бороздочек и крючков. Они выстроены особым образом, что позволяет появляться на оперении глубоким и искривлённым полостям. Попавший туда свет не может из них «выбраться».

При этом рядом с абсолютно чёрными перьями присутствуют и другие, у которых очень яркая раскраска. Это нужно, чтобы привлечь внимание самок. На чёрном фоне они выглядят ещё более привлекательно.

Сейчас тема метаматериалов является для учёных очень актуальной. Это искусственные структуры, способные к необычному взаимодействию со светом или электромагнитным излучением. Именно эти материалы лягут в будущем в основу сверхбыстрых компьютеров.

В то же время, похожие на них структуры уже найдены на крыльях бабочек, а также других насекомых. Теперь к ним добавились и райские птички из Австралии.