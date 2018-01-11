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От внезапной смерти младенца может защитить чудо браслет. Такая разработка поможет родителям всегда быть в курсе основных жизненных показателей малыша.

Многие родители постоянно испытывают различные страхи в отношении своего ребенка. Особенно это касается тех, кто стал родителями впервые. Больше всего мам волнует синдром внезапной смерти, который может наступить у младенца без особых причин.

Для спокойствия родителей специалисты разработали уникальный браслет, который поможет следить за состоянием малыша. Браслет связан со смартфоном матери, на который постоянно передаются основные жизненные показатели младенца – сердцебиение и дыхание.

Ученые сообщают, что для работы гаджета используется жидкий сенсор, который в своей основе содержит графен. На данный момент браслет проходит испытания, появиться на рынке он может уже через несколько лет. Как стало известно, его разработкой занялись британские ученые из университета Сассекса.

Разработчики создали такой же браслет и для взрослых пользователей, он направлен на предотвращение синдрома апноэ во сне.

Известно, что стоимость гаджета будет вполне доступна для покупателей.