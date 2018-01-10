В Индии обнаружен древнейший рисунок взрыва сверхновой звезды

Сегодня, 10:35

В Индии обнаружен артефакт, проливающий свет на глобальные процессы в Солнечной системе, произошедшие не более чем 10 тысяч лет назад до нашей эры. Археологи расшифровали сюжет наскального рисунка, который изображает взрыв звезды в межгалактическом пространстве.

По мнению ученых, найденный ими наскальный рисунок, не может быть плодом фантазии древнего человека, так как абстрактное мышление не было присуще представителям человечества той далекой эпохи. Вначале археологи обозначили «задумку» древнего художника, как изображение мощного разряда молнии, что было не редкостью в условиях атмосферы того времени. Затем, после консультаций с астрофизиками, выяснились факты, совпадающие с космогонической теорией Вселенной.

Как показывают последние исследования, именно 12 тысяч лет назад в нашей галактике взорвалась сверхновая звезда, обозначенная как HB9 и породившая гигантскую черную дыру, до сих пор пожирающую космические тела. Взрыв был настолько мощный, что был виден с поверхности Земли, что и стало предметом вдохновения одного из первых живописцев человечества.