Ученые: Физические нагрузки приводят к преждевременной смерти

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Американские ученые доказали, что не всегда физические нагрузки являются залогом отменного здоровья. Последнее исследование говорит о том, что частые утопления в тренажерном зале могут привести к преждевременной смерти.

Медики из Американской ассоциации сердца провели исследование и выяснили, что частые походы в тренажёрный зал и усердные тренировки могут не только не укрепить здоровье, но и нанести непоправимый вред. По словам ученых, те люди, которые занимается в неделю больше семи с половиной часов, рискуют получить болезни сердца от высокого артериального давления.

При этом медики советуют заниматься спортом по три часа в неделю максимум, это поможет укрепить мышцы и пойдет на пользу всему организму. Также специалисты рекомендуют не пренебрегать простыми прогулками на свежем воздухе.