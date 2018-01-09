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Физики создали на базе оксида графена сенсор влажности

Вчера, 22:19

Физики, работающие в Великобритании, смогли создать на безе оксида графена оксид (сенсор) влажности. Он состоит из оксидового слоя в основе которого лежит графен, и антенны из этого же материала.

При этом, данное устройство очень легко в изготовлении и может осуществлять свою работу, не применяя внешние источники питания. Сообщение об этом имеется сразу в нескольких научных источниках.

Графен известен тем, что у него необычные электрические и механические свойства. Он, проводя электроток, остаётся очень прочным, гибким и чрезвычайно лёгким.

Данные качества делают этот материал, практически, незаменимым при производстве дисплеев или особых «меток», которые используются для того, чтобы идентифицировать поступившие радиосигналы.

Английские физики предложили использовать свойства данного вещества для того, чтобы создать качественный сенсор влажности. Это вполне реально, поскольку проводимость графена зависит от того, какое количество воды находится в среде, что его окружает.

В результате, им действительно удалось создать качественный сенсор влажности, возможности которого значительно превосходят показатели всех приборов, существовавших ранее. Тем более, что оно не требует подключения к себе внешних источников питания.


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