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Диетолог поможет «выйти» из новогодних праздников

Вчера, 21:15

Диетолог Олег Ленев, представляющий НИИ питания РАМН, помогает людям «выйти» из новогодних праздников. После мероприятий число обращений к врачам в связи с обострением заболеваний увеличилось на 50%.

По словам Олега Ленева, в новогодние праздники в большинстве случаев питание было высококалорийным и жирным, что создает нагрузку на желчный пузырь. Это вызывает холециститы, панкреатиты и поражение поджелудочной железы. Усугубление наблюдается в нервной и сердечно-сосудистой системах.

Для начала люди должны ставить себе разгрузочные дни и диеты с минимумом белка, сделав удар на фрукты и овощи. Те, кто придерживался поста, должны начинать питаться с нежирного вида мяса и рыбы. Диетолог рекомендует пищу запекать и свести на минимум использование специй. Если кто-то имеет лишний вес, то диета может ухудшить здоровье, в таком случае достаточно просто вернуться к привычному питанию.


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