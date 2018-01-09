VistaNews.ru


В Адыгее ученые получили 5,2 млн руб на исследования в области ислама

Вчера, 21:00

В Адыгее специалисты, представляющие Адыгейский госуниверситет, получили от Владимира Путина гарант на сумму в 5,2 миллиона рублей на исследование в области ислама. По словам Светланы Ляушевой, автора работы и профессора АГУ, деньги направят на реализацию соответствующего проекта.

Научная работа «Ислам в региональном социокультурном пространстве России: диагностика состояния и трансформаций» на протяжении двух лет будет проделана аспирантами и учеными кафедры социологии и философии АГУ. В 2018 году будет потрачена сумма в 2,6 миллионов рублей.

Ляушева подчеркнула, что им предстоит обобщить опыт предшественников в области ислама на Северном Кавказе и определить направление дальнейших изысканий в этом вопросе. Эксперты продиагностируют нынешнее состояние ислама в теоретическом, эмпирическом и методологическом аспектах. Также ученые планируют разработать аналитический инструмент и систему понятий, выработать критерии диагностики и провести мониторинг конфессиональной картины.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.