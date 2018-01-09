В Адыгее ученые получили 5,2 млн руб на исследования в области ислама

Вчера, 21:00

В Адыгее специалисты, представляющие Адыгейский госуниверситет, получили от Владимира Путина гарант на сумму в 5,2 миллиона рублей на исследование в области ислама. По словам Светланы Ляушевой, автора работы и профессора АГУ, деньги направят на реализацию соответствующего проекта.

Научная работа «Ислам в региональном социокультурном пространстве России: диагностика состояния и трансформаций» на протяжении двух лет будет проделана аспирантами и учеными кафедры социологии и философии АГУ. В 2018 году будет потрачена сумма в 2,6 миллионов рублей.

Ляушева подчеркнула, что им предстоит обобщить опыт предшественников в области ислама на Северном Кавказе и определить направление дальнейших изысканий в этом вопросе. Эксперты продиагностируют нынешнее состояние ислама в теоретическом, эмпирическом и методологическом аспектах. Также ученые планируют разработать аналитический инструмент и систему понятий, выработать критерии диагностики и провести мониторинг конфессиональной картины.