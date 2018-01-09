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Скотт Уоринг запечатлел НЛО в форме яйца возле МКС

Вчера, 20:14

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг опубликовал фотографию, на которой запечатлен яйцеобразной формы объект НЛО, расположенный неподалеку от Международной космической станции.

Снимок был размещен на персональной странице эксперта в области НЛО в социальной сети. Скотт Уоринг утверждает, что стал первым свидетелем, зафиксировавшим таинственный объект возле Международной космической станции (МКС). При наблюдении за функционированием камеры, установленной на станции, специалист заметил неопознанный объект синего цвета. По его словам, шар с инопланетянами, обладающий формой, напоминающей яйцо, постоянно мигал: то затухал, то вновь появлялся радом с бортом корабля.

Специалист по пришельцам давно утверждает, что представители других, внеземных цивилизаций регулярно посещают орбиту Земли для сбора секретной информации о жизнедеятельности людей. В этот раз, вероятнее всего, пришельцев интересовала деятельность космонавтов станции.

Многочисленные комментарии оставили интернет-пользователи под данным сообщением, мнения которых значительно разделились.


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