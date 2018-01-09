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Очевидцы приняли облако над Эльбрусом за НЛО

Вчера, 21:34

Загадочный объект, зависший в небе над горой Эльбрус в Кабардино-Балкарии, который переполошил социальные сети, оказался обычным облаком. Очевидцы, заснявшие аномалию на камеру, первоначально выдали его за летающую тарелку.

В то же время далеко не все пользователи поверили разоблачению. Многие по-прежнему, несмотря на приведённые доказательства ошибочности данного суждения, считают, что огромный объект белого цвета на представленных кадрах является ничем иным, как кораблём пришельцев. Уфологи считают, что скептики ничего не понимают в охоте за НЛО и сами себя обманывают.

Ранее мы писали, что в Ростовской области мужчина расстрелял НЛО. Местный житель рассказал прессе, как некоторое время назад он заметил в небе над домом подозрительный объект и принялся стрелять по нему из охотничьего ружья.


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