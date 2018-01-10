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В Германии готова первая часть самого огромного зеркала

Сегодня, 03:08

Половина самого большого зеркала уже готова в Германии. Немецкие специалисты продолжают работу над своим уникальным творением, которое станет одним из мировых новинок.

Сотрудники Европейской южной обсерватории сообщили, что в Германии уже закончена работа полностью над первыми шестью частями уникального самого большого зеркала во всем мире. Оно будет создано по специальной технологии в Германии для использования в телескопе E-ELT. Инженеры обещают закончить свой проект через 10 лет. Телескоп E-ELT начали строить весной 2016 года. Он установлен на горе Армасонес в Чили. Приблизительная дата окончания работы - 2020 год.

Оптический прибор будет состоять из 39 частей. С его помощью можно будет проводить разносторонние изучения и делать глобальные открытия. По словам ученых, работающих над элементами зеркала, ежедневно на специальном заводе в Германии будет отлито по одному зеркалу для телескопа.


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