Шельфовые ледники в Антарктиде растопил Эль-Ниньо

Вчера, 22:45

Американские учёные заявили, что ледники в Антарктиде растопил Эль-Ниньо. Статью опубликовало научное издание Nature Geoscience.

В сообщении указано, что Эль-Ниньо является одной из главнейших причин, по которым Земля постоянно нагревается. Изначально, тёплые ветра начинают своё движение в направлении Южной Америки. Такое явление способствует тому, что карта ветров меняется в целом практически на 30% территории планеты. Эль-Ниньо уже проявлял себя в 2015 и 2016 годах. Тогда ему удалось установить сразу 2 рекордных показателя температуры. При этом, как верхний предел, так и нижний. В своём исследовании учёные опирались на данные, полученные за последние 24 года. Они составили компьютерную модель высоты, температуры и габаритов ледников. Как оказалось, в Антарктиде ледники становятся намного выше, но их нижняя часть усиленно тает. Все вышеуказанные факторы приводят к тому, что Антарктический щит постепенно уменьшается, а объём теплой воды увеличивается.