VistaNews.ru


Шельфовые ледники в Антарктиде растопил Эль-Ниньо

Вчера, 22:45

Американские учёные заявили, что ледники в Антарктиде растопил Эль-Ниньо. Статью опубликовало научное издание Nature Geoscience.

В сообщении указано, что Эль-Ниньо является одной из главнейших причин, по которым Земля постоянно нагревается. Изначально, тёплые ветра начинают своё движение в направлении Южной Америки. Такое явление способствует тому, что карта ветров меняется в целом практически на 30% территории планеты. Эль-Ниньо уже проявлял себя в 2015 и 2016 годах. Тогда ему удалось установить сразу 2 рекордных показателя температуры. При этом, как верхний предел, так и нижний. В своём исследовании учёные опирались на данные, полученные за последние 24 года. Они составили компьютерную модель высоты, температуры и габаритов ледников. Как оказалось, в Антарктиде ледники становятся намного выше, но их нижняя часть усиленно тает. Все вышеуказанные факторы приводят к тому, что Антарктический щит постепенно уменьшается, а объём теплой воды увеличивается.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.