Однояйцевые близнецы копируют друг друга на молекулярном уровне

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Американские учёные из Бэйлоровского колледжа в Хьюстоне совершили поистине революционное открытие, заявив, что однояйцевые близнецы не только имеют идентичную ДНК, но и копируют друг друга на эпигенетическом, «белково-молекулярном» уровне. Отдельные структуры, как поясняют исследователи, приводят к формированию схожих поведенических механизмов у таких людей.

Внимание специалистов было обращено на так называемую обёртку генома – белки-гистоны. Учёные считали, что различия однояйцевых близнецов, имеющих одинаковую ДНК, в поведении и формировании характера связаны именно с эпигенетикой. Вместо подтверждения своих догадок исследователи выяснили, что некоторые наборы меток генома у таких людей совершенно идентичны, что в свою очередь приводит к одинаковому формированию некоторых поведенческих механизмов.

Кроме того, большинство совпадений пришлись на участки, отвечающие на развитие наследственных заболеваний и онкологии. Соответственно риск возникновения болезней у этих людей часто одинаков. Данное открытие, по мнению специалистов, заставит учёных по-другому взглянуть на генетику близнецов.