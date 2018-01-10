VistaNews.ru


Однояйцевые близнецы копируют друг друга на молекулярном уровне

Сегодня, 01:15

Американские учёные из Бэйлоровского колледжа в Хьюстоне совершили поистине революционное открытие, заявив, что однояйцевые близнецы не только имеют идентичную ДНК, но и копируют друг друга на эпигенетическом, «белково-молекулярном» уровне. Отдельные структуры, как поясняют исследователи, приводят к формированию схожих поведенических механизмов у таких людей.

Внимание специалистов было обращено на так называемую обёртку генома – белки-гистоны. Учёные считали, что различия однояйцевых близнецов, имеющих одинаковую ДНК, в поведении и формировании характера связаны именно с эпигенетикой. Вместо подтверждения своих догадок исследователи выяснили, что некоторые наборы меток генома у таких людей совершенно идентичны, что в свою очередь приводит к одинаковому формированию некоторых поведенческих механизмов.

Кроме того, большинство совпадений пришлись на участки, отвечающие на развитие наследственных заболеваний и онкологии. Соответственно риск возникновения болезней у этих людей часто одинаков. Данное открытие, по мнению специалистов, заставит учёных по-другому взглянуть на генетику близнецов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.