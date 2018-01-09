VistaNews.ru


Вторжение инопланетян началось: В Калифорнии сняли на видео рождение трех НЛО

Сегодня, 15:18

В штате Калифорния, США, туристы стали свидетелями шокирующего явления. Свидетелям даже удалось снять на видео, как рождаются три новых НЛО.

Среди белого дня туристы в Калифорнии увидели яркий объект, который и привлёк их внимание. Позже люди отметили, что большой светящийся объект передвигается, а после из него вылетели три новых подобных огонька. Уфологи были поражены, когда получили снятые кадры. По их словам, простые туристы стали свидетелями того, как рожались новые НЛО.

Видео уже попало в YouТube, где его могли оценить все желающие. Астрономы назвали НЛО летающими плазмоидами, а некоторые и вовсе предположили, что видео может быть подделано.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.