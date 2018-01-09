Вторжение инопланетян началось: В Калифорнии сняли на видео рождение трех НЛО

Сегодня, 15:18

В штате Калифорния, США, туристы стали свидетелями шокирующего явления. Свидетелям даже удалось снять на видео, как рождаются три новых НЛО.

Среди белого дня туристы в Калифорнии увидели яркий объект, который и привлёк их внимание. Позже люди отметили, что большой светящийся объект передвигается, а после из него вылетели три новых подобных огонька. Уфологи были поражены, когда получили снятые кадры. По их словам, простые туристы стали свидетелями того, как рожались новые НЛО.

Видео уже попало в YouТube, где его могли оценить все желающие. Астрономы назвали НЛО летающими плазмоидами, а некоторые и вовсе предположили, что видео может быть подделано.