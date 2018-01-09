Экологи: В Австралии жара «сварила» тысячи краснокнижных летучих мышей

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Эколог Кэйт Райан из города Кэмбеллтаун заявляет, что в Австралии жара в буквальном смысле «сварила» тысячи летучих мышей из Красной книги. Об этом информирует издание LiveScience.

По словам Кэйта Райана, на этой неделе Австралию поразили мощные волны жары, которые стали причиной смерти тысячи летучих мышей. В таких условиях эти животные прямо в воздухе в буквальном смысле «варятся». При температуре в 44 градуса мозг летучих мышей вскипает, в результате они теряют контроль над своим телом и не могут сориентироваться в пространстве.

Известно, что крылатые животные в Австралии проживают на деревьях и питаются фруктами, а потому не могут спрятаться в пещерах, чтобы обезопасить себя от гибели. Больше всего вред был нанесен популяции Pteropus poliocephalus, которые числятся в Красной книге. Райан сообщает, что аномальная жара продержится еще несколько дней, но этого хватит, чтобы поставить Pteropus poliocephalus на грань вымирания.