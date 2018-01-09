Учёные: Люди могут определять больных по их лицу

Вчера, 23:15

Учёные из Швеции пришли к выводу, что люди вполне могут определять больных по их лицу. Для этого ими было проведено специальное исследование.

Участникам своего эксперимента они предлагали посмотреть на фотографии неизвестных людей. После этого задавался вопрос, как они думают, имеет ли данный персонаж проблемы со своим здоровьем.

Возраст лиц на снимках был самым различным. Тем не менее, ответы в 62% случаев оказались правильными. Участники опыта достаточно хорошо определили тех, кто имеет какое-либо заболевание.

Опыт проводился специалистами, работающими в Стокгольмском университете. Его участники сообщили, для определения болезненности они использовали хорошо видимые внешние приметы. Такие, как бледность губ, припухлость лица и тому подобное.

Как оказалось, определить больного по внешним признакам способны даже самые обычные люди. Это будет очень полезным для того, чтобы предотвратить опасные ситуации.

Ранее считалось, что обычный человек может определить болезненность постороннего лишь в том случае, если у того явный насморк или он часто кашляет.

Чтобы эксперимент был более достоверным, учёные сначала ввели тем, кто на фотографиях, специальный препарат, вызывающий временное воспаление. И демонстрировали снимки до и после этого.