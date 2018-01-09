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Уфологи в шоке: Инопланетяне прибыли на Аляску

Сегодня, 12:43

Миллионы пользователей Сети стали свидетелями того, что пришельцы все-таки прибыли на Землю. В Интернете появилось доказательство, что инопланетная тарелка прилетела на территорию Аляски.

В YouTube в начале января текущего года было опубликовано видео с Аляски, которое доказывает тот факт, что инопланетные жители могут свободно посещать Землю и находиться среди людей. Очевидцам удалось заснять, как один из гуманоидов ходит по полю, а рядом с ним стоит НЛО. После чего пришелец садится на свой корабль и спокойно улетает.

Уфологи были шокированы данным видеороликом и сейчас пытаются найти объяснения происходящему. При этом в Сети пользователи предположили, что видео может являться обычным монтажом для публикации ролика ради просмотров в YouTube.


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