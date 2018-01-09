Ученые измерили температуру воды океана за тысячи лет

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Изучить температуру мирового океана за тысячи лет смогли швейцарские ученые. Такое исследование необходимо специально для прогнозирования ситуации.

Международная группа ученых провела исследование пузырьков воздуха в антарктических льдах. В результате полученных данных они смогли измерить температуру океанической воды за тысячи лет.

После проведения исследования, ученые установили, что 90% дополнительного тепла поглощает именно мировой океан. Эксперты уверенны, что его средняя температура может дать человечеству информацию о состоянии климата в ближайшее время. Уровень поглощения тепла океаном зависит от места, сезона и глубины.

Результаты исследования доказывают теорию ученых о том, что между содержанием инертных газов в атмосфере и средней температурой океанов существует некая взаимосвязь.

Такую информацию сообщил Берхард Берейтер, который возглавил международную группу ученых. Известно, что в антарктических пузырьках льда ученые обнаружили метан и углекислый газ, а также криптон, ксенон и аргон, которые вода впитывает при охлаждении из атмосферы.

Стало известно, что за десять тысяч лет мировой океан стал теплее на 2,6 градуса Цельсия.