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Ученые измерили температуру воды океана за тысячи лет

Сегодня, 12:50

Изучить температуру мирового океана за тысячи лет смогли швейцарские ученые. Такое исследование необходимо специально для прогнозирования ситуации. 

Международная группа ученых провела исследование пузырьков воздуха в антарктических льдах. В результате полученных данных они смогли измерить температуру океанической воды за тысячи лет.
После проведения исследования, ученые установили, что 90% дополнительного тепла поглощает именно мировой океан. Эксперты уверенны, что его средняя температура может дать человечеству информацию о состоянии климата в ближайшее время. Уровень поглощения тепла океаном зависит от места, сезона и глубины.
Результаты исследования доказывают теорию ученых о том, что между содержанием инертных газов в атмосфере и средней температурой океанов существует некая взаимосвязь.
Такую информацию сообщил Берхард Берейтер, который возглавил международную группу ученых. Известно, что в антарктических пузырьках льда ученые обнаружили метан и углекислый газ, а также криптон, ксенон и аргон, которые вода впитывает при охлаждении из атмосферы.
Стало известно, что за десять тысяч лет мировой океан стал теплее на 2,6 градуса Цельсия.

 


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