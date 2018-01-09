Ученые охарактеризовали зрачок Ока Саурона

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Британские студенты из Университета Лестера, являющиеся поклонниками трилогии «Властелин колец», установили точный размер зрачка Ока Саурона. Парням стало интересно, как главный антагонист фильма смог рассмотреть у Роковой горы Фродо и Сэма.

В развязке заключительной части «Властелина колец» хоббит Фродо и его верный друг Сэм добираются к Роковой горе, где их замечает Око Саурона. Дабы рассмотреть мелких смельчаков, злодею необходимо было иметь впечатляющее зрение. Именно этот параметр решили рассчитать британские студенты из Университета Лестера. В уникальной работе парни использовали критерий Рэлея, задающий 2 дифракционные картины и минимальный угол. Студенты прировняли к 555 нанометрам длину волны, которую может воспринимать Око Саурона.

Подставив все показатели в формулу Рэлея, британцы определили ширину зрачка главного злодея «Властелина колец», составившую 3,8 сантиметра. Для сравнения, зрачок кошки в 26 раз меньше.