Ученые выяснили, почему смертность женщин выше от сердечного приступа

Вчера, 23:02

Ученые утверждают, что женщины умирают чаще от сердечного приступа, чем мужчины из-за врачебного равнодушия. Было установлено, что доктора трепетнее относятся к пациентам-мужчинам, чем к слабой половине общества.

Группа специалистов из Англии и Швеции провели несколько исследований и установили, что чаще всего от сердечного приступа умирают женщины. Главная причина этого – недобросовестное отношение докторов к пациентам слабого пола. Зачастую, к женщинам кардиологи проявляют меньше своего внимания, устанавливая ошибочные диагнозы, назначая неправильное лечение. Такого не отмечено в обращении с мужчинами, которые имеют сердечные недуги.

В итоге такой дискриминации со стороны врачей, смертность женщин от болезней сердца несколько завышена, сравнительно с мужчинами. Хотя, в тех случаях, когда больные пациентки получали весь полноценный комплекс лечения, а также своевременно, без задержек, смертных случаев практически не было.