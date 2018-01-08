Потусторонний мир существует: Секрет четырехмерного измерения раскрыт

Вчера, 21:47

Европейским и американским ученым удалось понять, как создается четвертое измерение.

Специалисты под руководством профессора физики Макаела Рехтсмана использовали в своем эксперименте двухмерные структуры с фотонами и ультрахолодными атомами. Взаимодополняющий результат, наподобие эффекта Холла, показал, что о форме трехмерных объектов позволяют судить отбрасываемые ими двухмерные тени. За столь сложные вычисления экспертам была присуждена Нобелевская премия в 2016 году, а теперь, на основании их выводов, может быть открыт новый подход к пониманию принципов квантовой механики.

До сих пор человек воспринимал мир, который окружает его, в трех измерениях, несмотря на то, что многим теориям физики известны ситуации и с большим количеством измерений. Не говоря уж о теории суперструн, где упоминается сразу десять пространственных независимых направлений. Вопрос о количестве измерений давно занимает ученых. Они уже выдвигали гипотезу, что человек может быть не самым многомерным созданием во Вселенной. А четырехмерные существа, если их поселить в нашу Вселенную, противостояли бы известным нам законам физики и являлись бы своего рода божествами.

Стандартное количество измерений включает в себя: длину, глубину и ширину разнообразных предметов и тел. Человек легко может вообразить себе некий предмет в двойном или одинарном измерении, тогда как представить его в большем количестве измерений, чем три, было бы практически нереально. Так время, считавшееся в какой-то степени четвертым измерением, не совсем корректно считать таковым, так как, во-первых, тоже обладает лишь тремя пространственными. К тому же, если бы измерение количества измерений происходило бы так, как меняются времена года, то людям приходилось бы жить, например, несколько месяцев в трех измерениях, а потом столько же - в четырех.

Конечно, это налагало бы свой отпечаток и предоставляло массу неизученных пока возможностей, таких как движение в дополнительном направлении и обладание невероятными способностями. Человек мог бы легко телепортироваться из одного места в другое, осуществлять хирургическое вмешательство в чужое тело, переставляя с места на место внутренние органы или удаляя их, не вскрывая сам организм, да что там - даже удалить кого-либо из трехмерной Вселенной, перенеся его в другое место. Но пока ученым еще предстоит изучать все загадки, представляемые нам другими, неизвестными доселе измерениями.