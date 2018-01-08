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Физики нашли путь в четвертое измерение

Вчера, 18:04

Европейские и американские физики, представляющие Университет штата Пенсильвания, во главе с профессором Макаелом Рехтсманом нашли путь в четвертое измерение. Научная работа опубликована на страницах Nature.

В рамках исследования физики создали специальные двухмерные структуры, в одной находились ультрахолодные атомы, а в другой фотоны. В обоих случаях ученые добились взаимодополняющего результата, напомнившего квантовый эффект Холла. Сложные вычисления, за которые эксперты получили Нобелевскую премию в 2016 году, позволили авторам работы быть уверенными в существовании четвертого измерения.

По словам ученых, трехмерные объекте отбрасывают двухмерные тени, которые позволяют судить о форме этих же объектов. Точно так же люди могут в реальности наблюдать за некоторыми физическими системами, понимая их четырехмерную природу, разглядывая тени в более низких измерениях. В своей работе ученые охлаждали атомы к нулю и использовали лазеры.


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