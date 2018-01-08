VistaNews.ru


Ученые: Курение приводит к потере главного достоинства человека

Вчера, 17:40

Британские ученые сообщили уникальную новость о том, какое из своих достоинств может потерять начинающий курильщик. Речь идет о способности различать качество и вкус пищи.

После некоторых исследований ученые из Британии пришли к выводу, что, начав курить, человек рискует потерять одно из довольно ценных преимуществ. Исследователи уверены, что курильщики не могут точно различить вкус пищи. Вкусовые рецепторы не могут точно дать мозгу сигнал о том, что кушает такой человек. В результате, самое изысканное блюдо может быть просто неправильно оценено, так как полная вкусовая гамма искажается.

Группа экспертов винит в этом пороке ядовитый табачный дым, который и притупляет работу рецепторов во рту человека. Хотя эта неприятность корректируема. Чтобы восстановить все на место, нужно просто три месяца не курить, и рецепторы начнут снова полноценно работать. Главное, по словам докторов, не кушать в этот период горького шоколада, так как он стимулирует тягу в ранее курившего человека к возвращению пагубной привычки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.