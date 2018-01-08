В Колумбии местные жители сняли на видео шокирующий НЛО

Вчера, 19:30

Жители Колумбии в городе Оканья зафиксировали на камеру мобильного телефона впечатляющий НЛО, который сложно было не заметить в ночном небе из-за яркого света. Об этом проинформировали корреспонденты сайта vladtime.ru.

Сообщается, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в небе появился большой светящийся корабль пришельцев. Видео моментально появилось в YouTube, где пользователи Сети смогли выразить свои предположения по поводу пролетающего НЛО. Стоит отметить, что подобных видео с города Оканья было немалое количество, что доказывает правдивость теории о НЛО.

Уфологи на данный момент изучают видеосъёмку ночного неба и яркого объекта. Не исключено, что жители Колумбии просто перепутали НЛО с новогодним салютом или небесным фонариком.