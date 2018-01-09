VistaNews.ru


В Нижнем Новгороде создан аппарат удаленной диагностики сердца

Сегодня, 03:15

В Нижнем Новгороде ученые, представляющие ННГУ имени Лобачевского, создали аппарат удаленной диагностики сердца. Программно-аппаратный комплекс получил название «Киберсердце», сообщает разработчик и сосудистый хирург Александр Никольский.

По словам специалиста, «Киберсердце» предназначен для автоматизированной медицинской сети, который на данный момент работает в рамках Нижегородской области. Задачей ученых ННГУ является создание системы кардиомониторинга в удаленном режиме и круглосуточной службы, способной оценить состояние сердечно-сосудистой системы граждан. Разработчики планируют внедрить в общество линию бытовых приборов, позволяющих снять и автоматически предать через мобильную связь кардиограмму и само заключение.

Научные сотрудники трудятся в рамках гранта Министерства образования и науки, выигранного ими в 2015 году. Проект рассчитали на три года, а сумма вложений составляет 340 миллионов рублей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.