В Нижнем Новгороде создан аппарат удаленной диагностики сердца

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В Нижнем Новгороде ученые, представляющие ННГУ имени Лобачевского, создали аппарат удаленной диагностики сердца. Программно-аппаратный комплекс получил название «Киберсердце», сообщает разработчик и сосудистый хирург Александр Никольский.

По словам специалиста, «Киберсердце» предназначен для автоматизированной медицинской сети, который на данный момент работает в рамках Нижегородской области. Задачей ученых ННГУ является создание системы кардиомониторинга в удаленном режиме и круглосуточной службы, способной оценить состояние сердечно-сосудистой системы граждан. Разработчики планируют внедрить в общество линию бытовых приборов, позволяющих снять и автоматически предать через мобильную связь кардиограмму и само заключение.

Научные сотрудники трудятся в рамках гранта Министерства образования и науки, выигранного ими в 2015 году. Проект рассчитали на три года, а сумма вложений составляет 340 миллионов рублей.