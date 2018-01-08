Ученые разработали устройство, которое продлевает жизнь смартфонов

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В Сингапуре ученый-изобретатель Рашид Язами рассказал о своем устройстве, которое способно надолго оставлять смартфон в рабочем состоянии. Кроме того, изобретение поможет дольше работать и электромобилям.

64-летний профессор Рашид Язами долгое время работал над своей технологической новинкой, теперь он готов представить её всему миру. Ученые придумал, как сделать так, чтобы аккумулятор смартфона смог проработать намного дольше и пользователю не приходилось так часто менять мобильные устройства. Язами предложил добавить на батареи смартфонов третий электрод, который будет восстанавливать затраты энергии в батареи.

Кроме того, ученый говорит, что это же технология может сработать и в случаях с электромобилями, подзарядка которых стоит немало денег, а аккумулятор быстро изнашивается.