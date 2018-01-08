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В Японии создадут радар для мониторинга движения космического мусора

Сегодня, 15:09

Специальный радар для отслеживания места нахождения и траектории движения космического мусора, находящегося на околоземной орбите, разрабатывают специалисты японского аэрокосмического агентства JAXA. Аппарат позволит предотвратить столкновение оставленных в космосе осколков со спутниками и станциями.

Планируется, что местном дислокации радара станет префектура Ямагути. По оценкам экспертов, он позволит отслеживать движение мусора диаметром от 10 сантиметров. Даже такие маленькие осколки при движении на высокой скорости, столкнувшись со спутником, могут разрушить аппарат. С помощью радара учёные смогут корректировать траекторию движения орбитальных сателлитов и избежать аварии.

Ранее международная группа учёных сделала неблагоприятный прогноз относительно космического мусора и его влияния на человечество. По мнению, исследователей отходы на орбите спустя 25 лет начнут массово падать на поверхность Земли, что приведёт к глобальной катастрофе.


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