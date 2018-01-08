Рязанский рассказал о своей любимой еде на МКС

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Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал в интервью о своей любимой еде, которую приходится употреблять, находясь на МКС.

В ходе своеобразного блиц-интервью, Рязанский заявил, что его главным предпочтением и любимым блюдом на МКС является творог. Ему также задавали уже «традиционный» вопрос о том, видел ли он вживую НЛО. Как всегда, ответ оказался очевиден: «нет», заявил Рязанский. Вдобавок он рассказал, что в космосе существует много других красивых вещей, которыми может насладиться каждый астронавт.

Ранее Рязанский рассказал в интервью, что на МКС постоянно пользуются социальными сетями, и поблагодарил всех неравнодушных за оказываемую поддержку.