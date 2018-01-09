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Учёные: Растения при помощи электричества защищаются от жары

Сегодня, 01:15

Учёные из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского заявляют, что растения при помощи электричества защищаются от сильной жары, когда разность потенциалов способна замедлить процесс фотосинтеза.

Во время увеличения солнечной активности, в частности, когда температура воздуха поднимается свыше 30-ти градусов по Целью, в листьях растений создаются электрические потенциалы. Когда температура становится более экстремальной и жаркой, то есть поднимается на 10 – 15 градусов, в растениях, в частности в их листьях, появляются ещё дополнительные электрические волнения. Эта информация размещенная в журнале Frontiers in Psychology в статье российских биологов.

Во время такого сильного повышения температуры воздуха, процесс фотосинтеза значительно замедляется. Именно это и позволяет всем растениям защищаться от перерыва. Известно, что жара неблагоприятно влияет на фотосинтез.

Все исследования специалистов проводились в активном сотрудничестве с Российским научным фондом. Их уникальность и полезность в том, что они позволят создать и выбрать нужные механизмы для защиты во время жаркого летнего периода сельскохозяйственных культур.


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