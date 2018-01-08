В США создали генную терапию, чтобы лечить наследственную слепоту

Сегодня, 14:00

В США учёные создали генную терапию, которая поможет излечить наследственную слепоту. Данный метод уже получил одобрение со стороны правительства государства.

Специалистами США уже долгое время велись исследования, направленные на поиск и разработку препаратов, которые смогли бы помочь людям, страдающим тяжёлыми наследственными заболеваниями глаз.

Предлагалось уже несколько вариантов. Лишь теперь одна из новейших разработок одобрена правительственными органами. Правда, стоимость данного лечения по карману будет далеко не всем американцам.

Сообщается, стоимость данной процедуры составит в районе 850 тысяч долларов. В то же время, медики уверяют, заметные результаты лечения проявятся не позднее, чем через месяц после операции.

В основе нового способа лечения лежит введение в глаза пациента особого вещества. Генная терапия позволит постепенное улучшение зрения. Создатели препарата уверяют, за месяц оно будет как и у любого зрячего человека.

Специалистами проведён ряд экспериментов, доказавших, что данная методика эффективна. Впрочем, у тех, кто нуждается в подобном лечении, пока ещё нет альтернатив. Поэтому создатели новой практики уверены, их новинка, несмотря на высокую стоимость, будет пользоваться спросом.