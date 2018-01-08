VistaNews.ru


Ученые: Людям полезно спать голыми

Вчера, 23:45

Австралийские ученые провели исследование и заявили, что людям лучше спать голыми. Это полезно не только для полноценного отдыха, но и для здоровья.

По мнению австралийских ученых, для полноценного сна человеку нужно снижение температуры тела. Помимо того, отдохнувшими себя будут  люди чувствовать, если дадут коже «свободы» от ткани. Для мужчин этот навык будет полезным и поможет избежать потери производительной функции, которую провоцирует плотное белье.

Что касается женщин, то ситуацию прокомментировал Рональд Блатт, гинеколог из Манхэттенского центра. По его словам, влагалище должно «дышать» без нижнего белья, что предотвратит появление инфекционных заболеваний, которые появляются в теплых и влажных областях тела. Также сон нагишом рядом со своим сексуальным партнером даст взаимопонимание и улучшит отношения.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.