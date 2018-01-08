Ученые: Людям полезно спать голыми

Вчера, 23:45

Австралийские ученые провели исследование и заявили, что людям лучше спать голыми. Это полезно не только для полноценного отдыха, но и для здоровья.

По мнению австралийских ученых, для полноценного сна человеку нужно снижение температуры тела. Помимо того, отдохнувшими себя будут люди чувствовать, если дадут коже «свободы» от ткани. Для мужчин этот навык будет полезным и поможет избежать потери производительной функции, которую провоцирует плотное белье.

Что касается женщин, то ситуацию прокомментировал Рональд Блатт, гинеколог из Манхэттенского центра. По его словам, влагалище должно «дышать» без нижнего белья, что предотвратит появление инфекционных заболеваний, которые появляются в теплых и влажных областях тела. Также сон нагишом рядом со своим сексуальным партнером даст взаимопонимание и улучшит отношения.