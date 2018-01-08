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На Кипре ученые нашли НЛО фиолетового цвета

Сегодня, 12:47

На прошлой неделе уфологи из Кипра смогли зафиксировать неопознанный ранее НЛО, характерной чертой которого является фиолетовый цвет. Об этом передают журналисты портала Vladtime.

Сообщается, что 4 января этого года на территории Кипра ночью пролетел НЛО, которые ранее нигде не был обнаружен. Уфологи сообщают, что инопланетный объект был загадочного фиолетового цвета. Пришельцев в небе заметил местный астроном и передал снимки специалистам.

Жители Кипра не удивляются, так как вдоль прибрежной линии инопланетные аппараты были замечены неоднократно. Уфологи сообщили о найденной новой аномальной зоне.


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