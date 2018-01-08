ОНФ: Интернет не спасает школьников от одиночества

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Эксперты ОНФ в ноябре провели исследование с участием более 1,3 тысяч школьников из 81 региона России и сделали вывод, что интернет не спасает подростков от одиночества. Ситуацию прокомментировали Любовь Духанина, член Центрального штаба организации, и Константин Тхостов, представитель ОНФ.

Согласно результатам исследования, 86% школьников пользуются соцсетями для переписки с друзьями, 77% просматривают новостную ленту, 73% слушают музыку, а 29% публикуют фотографии. Проблема социализации школьников была замечена в использовании анонимного профиля, которые создают 39% респондентов. Для 32% это способ скрыть личное от других юзеров, 15% общаются с ограниченным кругом, 15% делится информацией, которую не одобряют ближнее, а 10% переписываются с незнакомцами.

Любовь Духанина считает, 42% опрошенных чувствуют себя одинокими, несмотря на активность в блогах, ведь интернет не дает ощущения равноправного присутствия в социуме. По словам Константина Тхостова, чувство одиночества возникает, когда рядом с подростком в важные жизненные моменты не находится взрослого человека, готового поддержать и выслушать.